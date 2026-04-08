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Kolda : Le Président Bassirou Diomaye Faye en tournée économique du 12 au 14 avril

Mercredi 8 Avril 2026 - 21:17

Kolda : Le Président Bassirou Diomaye Faye en tournée économique du 12 au 14 avril

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra dans la région de Kolda pour une tournée économique prévue du 12 au 14 avril 2026. L'annonce a été faite en marge du Conseil des ministres de ce mercredi.

Ce déplacement dans le Foulada s'inscrit dans la volonté du Chef de l'État de renforcer la territorialisation des politiques publiques et d'échanger directement avec les acteurs économiques de la région Sud.

Durant ces trois jours, le Président Faye devrait passer en revue les projets de développement locaux, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du désenclavement et des infrastructures sociales de base.

MS/NDARINFO

 


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