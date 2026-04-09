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Migration circulaire Sénégal-Espagne : Une alternative crédible au « Barça wala Barsakh »

Jeudi 9 Avril 2026 - 12:07

Migration circulaire Sénégal-Espagne : Une alternative crédible au « Barça wala Barsakh »

Face à la persistance des départs clandestins, le gouvernement sénégalais intensifie sa riposte par la voie légale. Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a réaffirmé son engagement dans le dispositif de migration circulaire avec l’Espagne, présenté comme un levier majeur de sa politique migratoire.
 

Selon un dossier de presse transmis par les services du Secrétaire d’État Amadou Chérif Diouf, ce mécanisme repose sur des séjours de trois à neuf mois dédiés à la cueillette et au conditionnement de fruits.

Avec une rémunération attractive comprise entre 1 200 et 1 800 euros (environ 787 000 à 1 180 000 F CFA) et une protection sociale garantie par le Code du travail espagnol, le programme séduit de plus en plus. Après un démarrage complexe en 2008, la coopération Dakar-Madrid affiche désormais des résultats probants : le taux de retour des travailleurs a bondi à plus de 88 % en 2025.

Pour la campagne 2026, les auditions des candidats présélectionnés ont débuté le 7 avril, marquant une nouvelle étape dans la promotion d'une migration sûre, ordonnée et mutuellement bénéfique.
 

MS/NDARINFO
 


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