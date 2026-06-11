Alain Diouf nommé ministre chargé du suivi et de l'évaluation de l'Agenda Sénégal 2050

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé Alain Diouf au poste de ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi et de l'Évaluation de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », par le décret n° 2026-1143 du 5 juin 2026, selon un communiqué de la Présidence de la République rendu public ce jeudi.
Alain Diouf aura pour mission d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'Agenda Sénégal 2050, référentiel stratégique de transformation économique et sociale du pays.
Cette nomination s'inscrit dans le renforcement du dispositif de pilotage des politiques publiques liées à cet agenda, auquel les autorités ont réaffirmé leur attachement lors du Conseil des ministres du 5 juin 2026, en insistant sur l'accélération de ses priorités.
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