Alain Diouf nommé ministre chargé du suivi et de l'évaluation de l'Agenda Sénégal 2050

Alain Diouf aura pour mission d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'Agenda Sénégal 2050, référentiel stratégique de transformation économique et sociale du pays.





Cette nomination s'inscrit dans le renforcement du dispositif de pilotage des politiques publiques liées à cet agenda, auquel les autorités ont réaffirmé leur attachement lors du Conseil des ministres du 5 juin 2026, en insistant sur l'accélération de ses priorités.





