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Victimes des événements politiques 2021-2023 : Maïmouna Dièye publie les chiffres consolidés d'un programme à 2,3 milliards FCFA

Jeudi 11 Juin 2026

Victimes des événements politiques 2021-2023 : Maïmouna Dièye publie les chiffres consolidés d'un programme à 2,3 milliards FCFA

Maïmouna Dièye, la ministre sortante de la Famille et des solidarités, a publié une mise au point sur l'état d'exécution du programme d'assistance aux victimes des événements politiques survenus entre 2021 et 2023, après les commentaires évoqués par les chiffres évoqués lors de la cérémonie de passation de service du 8 juin 2026.
 

L'État du Sénégal a mobilisé 2,3 milliards FCFA au total — 500 millions en 2024 et 1,8 milliard en 2025 — en faveur des ex-détenus, des blessés et des familles endeuillées.


Sur la base des données consolidées, les dépenses effectivement réalisées s'établissent à 2 218 994 161 FCFA, réparties entre 1 051 308 000 FCFA au bénéfice de 2 088 ex-détenus, 400 millions FCFA au profit de 40 familles endeuillées, et 767 686 161FCFA consacre à la prise en charge médicale de 258 bénéficiaires, comprenant consultations, hospitalisations, médicaments et évacuations sanitaires.

 

Ces interventions médicales réalisées ont notamment permis la de neuf évacuations sanitaires internationales, dont quatre en Turquie, quatre au Maroc et une en France. Un reliquat de 81 005 839 FCFA demeure affecté à sept dossiers de familles encore en instance ainsi qu'au suivi médical des bénéficiaires.

 

Pour 2026, une dotation de 1,2 milliards FCFA a été inscrite au budget, dont 350 millions déjà engagés pour assurer la continuité du programme.


« Derrière ces chiffres se trouvent des vies, des souffrances et des familles qui attendaient de la République reconnaissance, justice et solidarité. C'est pourquoi ce sujet mérite davantage de rigueur que de précipitation », a conclu Mme Dièye.

MS/NI

 



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