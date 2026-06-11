Keur Massar : un cambrioleur en série arrêté après avoir ciblé la garde rapprochée de Sonko

El Moustapha Hanne, auteur présumé d'une série de cambriolages dans la banlieue dakaroise, a été arrêté par la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar après avoir ciblé le domicile de Modou Diop alias Momo, membre de la garde rapprochée d'Ousmane Sonko, président de Pastef, selon des informations exclusives de Seneweb.





Profitant de l'absence de sa cible, le mis en cause s'était introduit par effraction au domicile de l'agent de sécurité à Keur Massar et y avait dérobé plus d'un million de francs CFA. Rapidement interpellé, Hanne a craqué sous l'interrogatoire des gendarmes et reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.





Au fil de l'enquête, l'ampleur de ses activités criminelles est apparue : le suspect est impliqué dans pas moins de 13 cambriolages, pour un préjudice provisoire estimé à 25 millions de francs CFA. Quatre receleurs ont également été appréhendés dans la foulée. Les cinq suspects ont été présentés devant le procureur Saliou Dicko depuis lundi.





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