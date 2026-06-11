NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Keur Massar : un cambrioleur en série arrêté après avoir ciblé la garde rapprochée de Sonko

Jeudi 11 Juin 2026

Keur Massar : un cambrioleur en série arrêté après avoir ciblé la garde rapprochée de Sonko

El Moustapha Hanne, auteur présumé d'une série de cambriolages dans la banlieue dakaroise, a été arrêté par la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar après avoir ciblé le domicile de Modou Diop alias Momo, membre de la garde rapprochée d'Ousmane Sonko, président de Pastef, selon des informations exclusives de Seneweb.
 

Profitant de l'absence de sa cible, le mis en cause s'était introduit par effraction au domicile de l'agent de sécurité à Keur Massar et y avait dérobé plus d'un million de francs CFA. Rapidement interpellé, Hanne a craqué sous l'interrogatoire des gendarmes et reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
 

Au fil de l'enquête, l'ampleur de ses activités criminelles est apparue : le suspect est impliqué dans pas moins de 13 cambriolages, pour un préjudice provisoire estimé à 25 millions de francs CFA. Quatre receleurs ont également été appréhendés dans la foulée. Les cinq suspects ont été présentés devant le procureur Saliou Dicko depuis lundi.
 

MS/NI
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Les critiques sont les bienvenues. Les attaques personnelles, les insultes et les propos injurieux seront supprimés.
LES PLUS LUS

Dakar : Démantèlement d'un réseau de fraude aux SMS et saisie de Simbox

08/06/2026

Mauritanie : 193 migrants dont 6 Sénégalais secourus par les garde-côtes au large de Nouakchott

07/06/2026

Égypte : accident de la route de la députée Maimouna Bousso, son état jugé préoccupant

06/06/2026

Visite à Touba : le message crucial du chef de l'État à la famille de Serigne Saliou

06/06/2026

Assemblée nationale : Alioune Tine qualifie "d'erreur stratégique" le choix d'Ousmane Sonko

09/06/2026

Mercato : Monaco fixe le prix de Lamine Camara à 32,7 milliards FCFA

06/06/2026

UGB : L'intersyndicale décrète 48 heures de grève et réclame le limogeage du PCA

08/06/2026
Recherche
Recherche avancée
NDARINFO +
24 HEURES

Keur Massar : un cambrioleur en série arrêté après avoir ciblé la garde rapprochée de Sonko

11/06/2026

Conseil constitutionnel : Le Juge Dème défend la compétence des Sages sur le cas Sonko

11/06/2026

Mbane : l'hôpital militaire de campagne des forces armées ouvre ses consultations

11/06/2026

Primature : le Premier ministre Lo réunit ses directeurs et décline sa méthode de coordination gouvernementale

11/06/2026

Saint-Louis et le gaz GTA : les revenus extractifs bondissent à 39,6 milliards FCFA en 2024, les retombées locales déçoivent

11/06/2026

Transfert de capitale Saint-Louis–Dakar : le choix historique du 11 juin 1958 qui a redessiné le Sénégal

11/06/2026