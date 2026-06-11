Documents secrets de Madrid, 37 milliards en jeu : TAS lâche une bombe judiciaire sur l'affaire ASER

Le document judiciaire espagnol, daté du 9 juin 2026 et émanant de la Section d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Madrid — Plaza n°52 —, porte sur des diligences préalables ouvertes pour « appropriation indue » contre AEE Power EPC. Il fait notamment état d'une réponse du Banco de Santander à une commission rogatoire du juge Jesús de Jesús Sánchez, dont la teneur sera versée au dossier et communiquée à la partie plaignante.



