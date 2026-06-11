Documents secrets de Madrid, 37 milliards en jeu : TAS lâche une bombe judiciaire sur l'affaire ASER

Thierno Alassane Sall annonce avoir reçu de la justice espagnole des documents exhaustifs relatifs aux transactions bancaires au cœur de l'affaire AEE Power EPC-ASER. L'ancien ministre et leader de la République des Valeurs a annoncé la tenue d'une conférence de presse ce vendredi pour « dire aux Sénégalais où sont passés nos 37 milliards détournés ».
Le document judiciaire espagnol, daté du 9 juin 2026 et émanant de la Section d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Madrid — Plaza n°52 —, porte sur des diligences préalables ouvertes pour « appropriation indue » contre AEE Power EPC. Il fait notamment état d'une réponse du Banco de Santander à une commission rogatoire du juge Jesús de Jesús Sánchez, dont la teneur sera versée au dossier et communiquée à la partie plaignante.
Le même document révèle qu'un nouvel office a été libéré en urgence à l'encontre d'AEE Power EPC, après l'absence de réponse à une injonction initiale datée du 24 février 2026.
MS/NI