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Cambriolage, Section de Recherches, parcelle à vendre : Momo raconte sa version des faits

Vendredi 12 Juin 2026

Cambriolage, Section de Recherches, parcelle à vendre : Momo raconte sa version des faits

Modou Diop, dit « Momo », garde du corps du président de Pastef Ousmane Sonko, est sorti du silence sur le cambriolage de son domicile à Keur Massar, dans un message publié sur sa page Facebook.
 

Selon ses explications, les faits remontent à la période de préparation du Congrès de Pastef. « Lors de la préparation du Congrès, j'ai traversé une situation personnelle difficile que j'ai gérée dans la plus grande discrétion. Mon domicile a été cambriolé et une somme d'environ 2 millions de FCFA, destinée aux travaux de mon cousin, a été volée », écrit-il.
 

Momo précise avoir appris le cambriolage à son retour à l'Assemblée et avoir envisagé de vendre une parcelle pour rembourser la somme. « Quelques jours plus tard, quatre éléments de la Section de Recherches se sont présentés chez moi accompagnés d'un individu qui a reconnu être l'auteur du vol », poursuit-il, ajoutant que d'autres personnes avaient également été victimes de cet individu, mais que l'argent avait déjà été dépensé.
 

« Sur les conseils de proches, je n'ai pas jugé nécessaire de poursuivre davantage les démarches et j'ai décidé de tourner définitivement la page », explique-t-il, avant de justifier sa prise de parole : « Ma grande surprise aujourd'hui est de voir mon nom circuler sur les réseaux sociaux à propos de cette affaire. Je tenais donc à apporter ces précisions afin que chacun dispose de la vérité des faits. »

MS/NI
 



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