Saint-Louis : Pastef va débaptiser l'avenue Macky Sall dès son accession à la Mairie

Le coordonnateur départemental de Pastef à Saint-Louis, Modou Mbène Guèye, s'est livré dimanche, à une sortie au vitriol contre la gestion municipale. S'exprimant en marge d'une randonnée pédestre, il a dévoilé la première mesure symbolique que prendrait son parti en cas de victoire à la mairie : le débaptisation de l'avenue Macky Sall.





Pour le DG de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX), l'ancien président ne mérite plus cet honneur, invoquant un désamour au niveau national et international. « Nous allons enlever ce nom et le remettre à un digne fils ou une digne fille de Saint-Louis. Ce sera un choix consensuel », a-t-il martelé.





Au-delà de la symbolique des noms de rues, Modou Mbène Guèye a dressé un réquisitoire sévère contre la gestion de l'actuel édile, Mansour Faye.





Selon lui, le maire de la ville aurait déjà « démissionné » de ses fonctions dans les faits. Le coordonnateur de Pastef pointe du doigt une dégradation des services municipaux, affirmant que l'édile ne s'occuperait plus du nettoiement, de l'appui aux étudiants ou de la gestion quotidienne de la cité.





MS/NDARINFO



