Pape Thiaw refuse le piège tendu par Saintfiet: "Ça reste un match de football"

"Pour moi, ça reste un match de football. Ce n'est pas une guerre. Il ne peut pas y avoir de guerre entre le Mali et le Sénégal", a déclaré Pape Thiaw jeudi en conférence de presse.





"Je pense que, nous tous, assis ici, avons un parent ou un voisin malien, vice-versa. On ne peut pas parler de guerre. On reste dans le cadre du football", a ajouté le technicien sénégalais de 44 ans.





Plus tôt jeudi, le sélectionneur belge du Mali, Tom Saintfiet, avait adopté un ton provocateur en déclarant : "Je pense que ça va être une guerre. Le Sénégal est favori, on a beaucoup de respect, mais on n'a pas peur."





Le technicien de 52 ans avait poursuivi : "On est en mission. On a un rêve. On pense que c'est notre moment. Nous sommes les seuls (parmi les quarts de finaliste de cette CAN) qui n'ont jamais gagné ce titre."





Saintfiet avait même affirmé : "Le Sénégal a de grandes stars, mais on n'est pas impressionnés. On a affronté des équipes plus fortes que le Sénégal. Jouer contre le Maroc ou la Tunisie, c'est différent."





Face à ces déclarations, Pape Thiaw a choisi la voie de l'apaisement en évoquant ses liens personnels avec le Mali. "Entre le Sénégal et le Mali, c'est comme si on me demandait de choisir entre mon père et ma mère. C'est difficile parce que ma mère est du côté du Mali et mon père est sénégalais. Donc de là à parler de guerre..."





"C'est un match de football, et je préfère ne pas trop commenter", a conclu le sélectionneur sénégalais, confirmant sa réputation de technicien posé et clairvoyant.





Depuis qu'il a pris les commandes de l'Équipe nationale du Sénégal en octobre 2024, Pape Thiaw se montre exemplaire sur chacune de ses sorties, brillant par sa maturité et son sens de l'humilité.





Le rendez-vous est fixé ce vendredi à 16h00 GMT au Grand Stade de Tanger pour ce quart de finale entre les Lions de la Teranga et les Aigles du Mali.





MS/CSS/NDARINFO



