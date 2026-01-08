Koulibaly retrouve les Lions pour sa 101e sélection face au Mali

Le retour du patron. Son autorité a manqué contre le Soudan, écarté (3-1) en 8e après quelques errements défensifs en début de rencontre.





Koulibaly était suspendu à la suite de son exclusion pour une vilaine semelle sur le Béninois Aiyegun Tosin, mais s'est "sacrifié pour l'équipe et continuera de le faire", selon son sélectionneur Pape Thiaw.





Porteur du brassard depuis 2019, toujours titulaire sauf pour sa deuxième sélection, Koulibaly (34 ans) est l'immortel capitaine, celui qui a soulevé pour la première fois de l'histoire du football sénégalais le trophée de la CAN dans le ciel africain, en 2022 au Cameroun.





Une belle revanche pour un joueur qui était suspendu pour la finale 2019, la première d'une génération dorée au Sénégal, perdue contre l'Algérie (1-0) avec un but encaissé sur une erreur de défense en tout début de rencontre.





Celui que les tifosi du Napoli, où il a joué huit ans (2014-2022), surnommaient "le Roc", est un des mousquetaires trentenaires de la tanière, avec Sadio Mané (33 ans, 121 sélections), Gana Gueye (36 ans, 125 sél.) et le gardien Edouard Mendy (33 ans, 53 sél.).



Les quatre vieux Lions règnent sur une des meilleures sélections africaines de la décennie, qui va disputer son troisième Mondial de rang et y affronter la France le 16 juin, en poule.



"Mané, Koulibaly et les cadres nous ont montré l'exemple", assure Antoine Mendy (21 ans). "Ils ont disputé au moins cinq ou six CAN. Ils vont encadrer tout le groupe pour nous apporter les meilleures solutions."



Le défenseur est le premier frappeur des séances de tirs au but et a toujours réussi le sien. Il avait notamment parfaitement lancé la séance vers le sacre lors de la glorieuse finale contre l'Égypte à Yaoundé (0-0, 4 t.a.b. à 2).





Koulibaly n'est pas un buteur, deux fois seulement en 100 sélections, dont un but capital contre l'Équateur (2-1) en Coupe du monde 2022 pour assurer la qualification en 8e.





Quatrième du Mondial-2011 des U20 avec les Bleuets d'Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette, le joueur né dans les Vosges et formé au FC Metz a opté pour les Lions de la Teranga et honoré sa première cape en septembre 2015, lors d'une victoire contre la Namibie (2-0).





"Quand j'ai dit (à mes parents) que je voulais jouer pour le Sénégal, j'ai vu la lumière dans leurs yeux et j'ai su que c'était le bon choix", avait déclaré le défenseur qui joue désormais à Al-Hilal en Arabie Saoudite.





MS/CSS/NDARINFO



