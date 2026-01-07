Connectez-vous
2ème Hadara populaire de Saint-Louis: 3.000 à 4.000 participants attendus le 17 janvier

Mercredi 7 Janvier 2026

La deuxième édition de la Hadara populaire de Saint-Louis se tiendra le vendredi 17 janvier 2026 au stade Mawade Wade, avec 3.000 à 4.000 participants attendus, a-t-on appris lors d'une réunion préparatoire du Comité départemental de développement (CDD) tenue mercredi.
 

Le préfet de Saint-Louis, Abou Sow, a indiqué que tous les services ont été réunis pour préparer cet important événement religieux qui démarrera à 16h et se terminera vers 21h.
 

"L'instruction que nous avons reçue de Son Excellence le chef de l'État, c'est d'assister toutes les familles religieuses dans l'organisation de leurs différents événements", a déclaré le préfet.
 

Le CDD a été réuni pour appuyer le comité d'organisation dans tous les aspects, notamment la sécurité de l'événement, l'alimentation, l'électricité, la mise à disposition de l'eau et de toilettes mobiles.
 

"On a vraiment besoin de beaucoup d'eau, mais également la mise à disposition de toilettes mobiles pour permettre à toutes ces personnes d'être plus à l'aise", a souligné Abou Sow.
 

Le coordonnateur de l'événement, Professeur Sambou Ndiaye, a exprimé sa satisfaction pour cette deuxième édition qui réunira les mouvements de jeunes, les dahiras, les femmes, les mouqadams et les talibé tidjane.
 

"Nous voulons assumer l'identité religieuse de la ville de Saint-Louis. Saint-Louis est connu pour Fanal, Saint-Louis est connu pour Festival de jazz, mais nous pensons que c'est important, dans une perspective de décolonialité, de prendre en charge cette identité religieuse", a-t-il expliqué.


Le professeur Ndiaye a rappelé que le professeur Fall a déjà publié deux tomes présentant les 80 oulémas de la ville de Saint-Louis qui, avant et durant la colonisation, ont participé à la conscience religieuse du territoire.
 

"Il y a une identité religieuse plurielle. Il y a l'identité musulmane, mais il y a aussi l'identité chrétienne et l'identité relative aux religions du territoire", a-t-il précisé.
 

Le coordonnateur a invité la communauté musulmane à venir "pour prier avec nous pour un Sénégal de paix, pour une communion collective et pour une vivification des esprits et des cœurs".

Rappelons que l'événement est organisé par Abna-ul Hadarati-t-Tijaaniyati, section de Saint-Louis.
 



