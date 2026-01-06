SERRP : Faits saillants de l’année 2025

L'année 2025 a été marquée par des avancées significatives dans la mise en œuvre du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP). Piloté par l'Agence de Développement Municipal (ADM), ce projet ambitieux vise à renforcer la résilience urbaine et territoriale face aux défis climatiques, tout en améliorant les conditions de vie des populations relogées.



Cette capsule retrace les moments clés et les réalisations majeures qui ont jalonné cette année décisive pour Saint-Louis et ses communautés.



