Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali

La CAF a procédé à un changement de dernière minute dans la désignation arbitrale du quart de finale Sénégal-Mali, prévu ce jeudi 9 janvier 2026 à 16h00 GMT au stade de Tanger.





L'arbitre sud-africain Abongile Tom est désormais chargé de diriger cette affiche très attendue entre les Lions de la Teranga et les Aigles du Mali.





Le corps arbitral complet se compose comme suit :



Arbitre central : Abongile TOM (Afrique du Sud)



Arbitre assistant 1 : Zakhele Thusi Granville SIWELA (Afrique du Sud)



Arbitre assistant 2 : Souru PHATSOANE (Lesotho)



Arbitre assistant 3 : Boris Marlaise DITSOGA (Gabon)



4e arbitre : Samuel UWIKUNDA (Rwanda)



VAR : Brighton CHIMENE (Zimbabwe)



Assistant VAR 1 : Elvis Guy NOUPUE NGUEGOUE (Cameroun)



Assistant VAR 2 : Hamza EL FARIQ (Maroc)



Assesseur arbitre : Fatou GAYE (Sénégal)





Ce changement intervient à quelques heures du coup d'envoi de ce derby ouest-africain qui s'annonce particulièrement disputé.





MS/CSS/NDARINFO



