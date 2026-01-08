Pape Gueye salue l'apport d'Idrissa Gana Gueye: "Il a 36 ans, mais on dirait qu'il en a 20"

Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye a salué mercredi en conférence de presse l'apport précieux d'Idrissa Gana Gueye au sein du groupe des Lions de la Teranga, à la veille du quart de finale contre le Mali.





"C'est un plaisir d'avoir Gana dans cette équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors", a déclaré Pape Gueye lors de la conférence de presse d'avant-match.





Selon lui, le joueur d'Everton apporte bien plus que ses qualités techniques. "Il a énormément d'expérience. À chaque fois qu'il parle, on l'écoute. Il a joué beaucoup de compétitions et de grands matchs dans sa carrière, et cela nous apporte beaucoup de sérénité."





Le milieu sénégalais a également souligné l'impact physique et mental de Gana, malgré son âge. "Il a 36 ans, mais on dirait qu'il en a 20. C'est plus facile de jouer à ses côtés, car il anticipe le jeu et sait comment les matchs vont se dérouler."





Pape Gueye s'est exprimé sur l'état d'esprit du groupe et l'importance de l'expérience au sein de l'équipe avant le choc contre les Aigles du Mali prévu jeudi au Grand Stade de Tanger.





MS/CSS/NDARINFO



