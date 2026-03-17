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Saly : 23 kg de chanvre indien saisis lors d'un contrôle de routine

Mardi 17 Mars 2026 - 16:25

Saly : 23 kg de chanvre indien saisis lors d'un contrôle de routine

Le Commissariat urbain de Saly a réalisé une saisie importante de drogue le dimanche 15 mars 2026. Lors d'un contrôle routier de routine ciblant le port du casque au croisement de Saly, les éléments de police ont intercepté une cargaison de 23 kilogrammes de chanvre indien.
 

L'opération a basculé lorsque deux individus sur une motocyclette ont refusé d'obtempérer, tentant de forcer le passage en fonçant sur les policiers. Dans leur manœuvre désespérée, les suspects ont chuté avant d'abandonner leur véhicule et un sac de voyage pour s'enfuir à pied à travers les ruelles sablonneuses du secteur.

La fouille a permis de découvrir 17 blocs de drogue dans le sac et 6 blocs supplémentaires dissimulés sous la selle de la moto. Bien que les fugitifs aient réussi à s'échapper pour le moment, la motocyclette a été immobilisée et l'enquête se poursuit activement pour les identifier.
 

MS/NDARINFO
 


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