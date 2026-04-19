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Saraya : Le GARSI 2 démantèle un vaste réseau d'orpaillage illégal à Wortokhaty

Dimanche 19 Avril 2026 - 10:35

Saraya : Le GARSI 2 démantèle un vaste réseau d'orpaillage illégal à Wortokhaty

Le Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention (GARSI 2) a mené une opération d'envergure ce dimanche 19 avril 2026 contre l'orpaillage clandestin dans la localité de Wortokhaty, située dans le département de Saraya. Ce coup de filet musclé a permis de démanteler plusieurs sites d'extraction illégaux et d'interpeller des individus impliqués dans cette exploitation non autorisée des ressources minières.
 

L'intervention des unités d'élite de la gendarmerie a également abouti à la saisie de matériels importants, notamment des groupes électrogènes, des marteaux-piqueurs et des produits chimiques utilisés pour le traitement de l'or.


Cette opération s'inscrit dans la stratégie nationale de sécurisation de la zone frontalière et de préservation de l'environnement, alors que la région de Kédougou fait face à une recrudescence des activités minières clandestines qui impactent l'économie et la stabilité locale.
 

MS/NDARINFO
 


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