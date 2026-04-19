Crise au PSG : Les dessous de la mise à l'écart d'Ibrahima Mbaye par Luis Enrique

Le climat se détériore au Paris Saint-Germain entre la pépite sénégalaise Ibrahima Mbaye et son entraîneur Luis Enrique. Le technicien espagnol a une nouvelle fois tranché en écartant le jeune prodige du groupe retenu pour affronter l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Ce déclassement, désormais acté, marque une rupture claire après que le joueur a été laissé sur le banc lors des matchs contre Toulouse et la double confrontation face à Liverpool.





Cette mise à l'écart systématique intervient à un moment critique, à l'approche de la Coupe du Monde, menaçant directement la compétitivité et la visibilité internationale du Sénégalais.





Face à ce manque de temps de jeu, les rumeurs de transfert s'intensifient. Selon l'expert en mercato Fabrizio Romano, l'avenir d'Ibrahima Mbaye au PSG s'inscrit en pointillés : un départ lors du prochain marché estival est plus que jamais à l'ordre du jour si aucune amélioration notable ne survient dans les semaines à venir.





MS/NDARINFO

