Aston Villa - Sunderland : Les retours de Martinez et Mings confirmés

Aston Villa reçoit Sunderland ce dimanche 19 avril 2026 dans une rencontre cruciale pour la course à l'Europe. Les « Villans » enregistrent des retours de poids avec la disponibilité confirmée du gardien Emiliano Martínez et du défenseur central Tyrone Mings, tous deux de retour de blessure pour stabiliser l'arrière-garde de l'équipe dirigée par Unai Emery.



En revanche, le staff technique devra composer sans Marco Angulo, officiellement forfait pour cette confrontation en raison d'un problème physique persistant. Du côté de Sunderland, l'équipe arrive avec l'ambition de jouer les trouble-fêtes malgré plusieurs incertitudes dans l'entrejeu.



Ce duel à Villa Park s'annonce intense, opposant une formation de Birmingham en quête de points pour le podium à des « Black Cats » combatifs.



MS/NDARINFO

