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Lutte : Eumeu Sène vs Ada Fass, le choc des générations ce dimanche à Dakar

Dimanche 19 Avril 2026 - 10:32

Lutte : Eumeu Sène vs Ada Fass, le choc des générations ce dimanche à Dakar
L’Arène nationale de Dakar est le théâtre, ce dimanche 19 avril 2026, d’un choc intergénérationnel explosif entre Eumeu Sène (écurie Tay Shinger) et Ada Fass (écurie Fass-Benno).


Organisée par Gaston Productions sous le parrainage du Dr Alioune Sarr, cette affiche met aux prises l’expérience du « Fou de Pikine », ancien Roi des Arènes âgé de 47 ans, et la fougue de « Borom Ndakarou », 28 ans, l’un des espoirs les plus populaires de la nouvelle garde.


Eumeu Sène, fort de ses victoires historiques sur Balla Gaye 2 et Bombardier, cherche à se relancer après son récent revers contre Franc. Face à lui, Ada Fass, qui sort d'un succès probant contre Liss Ndiago en juillet 2025, voit en ce combat l'opportunité de s'installer définitivement à la table des grands. Entre la science tactique du vétéran et l'explosivité du jeune prince de la Médina, ce duel s'annonce comme un possible passage de témoin historique dans l'arène sénégalaise.


MS/NDARINFO
 

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