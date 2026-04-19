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Espace : Succès historique pour Blue Origin et sa fusée New Glenn ce 19 avril

Dimanche 19 Avril 2026 - 13:04

Espace : Succès historique pour Blue Origin et sa fusée New Glenn ce 19 avril

Blue Origin a franchi une étape historique ce dimanche 19 avril 2026 en réussissant, pour la toute première fois, le lancement et l'atterrissage d'un premier étage de sa fusée New Glenn.

Ce lanceur lourd, fleuron de l'entreprise fondée par Jeff Bezos, a accompli une mission parfaite avant de revenir se poser avec précision sur une plateforme en mer. Ce succès marque l'entrée officielle de Blue Origin dans l'ère des lanceurs orbitaux réutilisables, une avancée technologique majeure pour l'exploration spatiale.
 

Le vol inaugural du premier étage réutilisé démontre la fiabilité du moteur BE-4 et la maîtrise des manœuvres de descente contrôlée. Cette réussite permet à l'entreprise de réduire considérablement les coûts de lancement et d'augmenter la fréquence de ses missions vers l'orbite terrestre et au-delà.


Ce premier atterrissage réussi le 19 avril 2026 positionne désormais New Glenn comme un concurrent direct et robuste face aux solutions de SpaceX, ouvrant de nouvelles perspectives pour le déploiement de constellations de satellites et les futures missions lunaires.
 

MS/NDARINFO
 


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