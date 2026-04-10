Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sécurité : La Gendarmerie inaugure trois points d'appui pour le GARSI à Saraya

Vendredi 10 Avril 2026 - 17:33

Sécurité : La Gendarmerie inaugure trois points d'appui pour le GARSI à Saraya

La Gendarmerie nationale franchit une étape cruciale dans la sécurisation du Sénégal oriental. Le Groupe d'action Rapide de Surveillance et d'Intervention (GARSI 2) de Saraya a officiellement réceptionné, ces jeudi 08 et vendredi 09 avril, trois nouveaux points d'appui stratégiques situés à Saïensoutou, Moussala et Medina Bafé.
 

Les cérémonies d'inauguration ont été présidées par le Général d'armée aérienne (2s) Birame Diop, ministre des Forces armées, en présence du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, du Gouverneur de Kédougou et de l'ambassadeur de l'Union Européenne.

Ces infrastructures, réalisées dans le cadre du Programme d'Appui au Renforcement de la Sécurité (PARSEC) financé par l'UE, visent à renforcer la surveillance des zones frontalières et à lutter plus efficacement contre les menaces transfrontalières. Cette montée en puissance technologique et logistique témoigne de la volonté de l'État de protéger les populations et les ressources dans une région marquée par d'importants enjeux sécuritaires et miniers.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.