Sécurité : La Gendarmerie inaugure trois points d'appui pour le GARSI à Saraya

La Gendarmerie nationale franchit une étape cruciale dans la sécurisation du Sénégal oriental. Le Groupe d'action Rapide de Surveillance et d'Intervention (GARSI 2) de Saraya a officiellement réceptionné, ces jeudi 08 et vendredi 09 avril, trois nouveaux points d'appui stratégiques situés à Saïensoutou, Moussala et Medina Bafé.





Les cérémonies d'inauguration ont été présidées par le Général d'armée aérienne (2s) Birame Diop, ministre des Forces armées, en présence du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, du Gouverneur de Kédougou et de l'ambassadeur de l'Union Européenne.



Ces infrastructures, réalisées dans le cadre du Programme d'Appui au Renforcement de la Sécurité (PARSEC) financé par l'UE, visent à renforcer la surveillance des zones frontalières et à lutter plus efficacement contre les menaces transfrontalières. Cette montée en puissance technologique et logistique témoigne de la volonté de l'État de protéger les populations et les ressources dans une région marquée par d'importants enjeux sécuritaires et miniers.





MS/NDARINFO





