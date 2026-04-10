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NASA TV : Comment regarder l'amerrissage de la mission Artemis 2 en direct

Vendredi 10 Avril 2026 - 14:48

NASA TV : Comment regarder l'amerrissage de la mission Artemis 2 en direct

C'est le dénouement d'une mission historique. Après dix jours dans l'espace et un survol mémorable de la face cachée de la Lune, les quatre astronautes d'Artemis 2 s'apprêtent à retrouver la Terre ce soir. La NASA a mis en place un dispositif de retransmission exceptionnel pour permettre au monde entier de suivre en direct l'amerrissage de la capsule Orion dans l'océan Pacifique.
 

La retransmission officielle débutera plusieurs heures avant le contact avec l'atmosphère, prévu aux alentours de 00h00 GMT. Les spectateurs pourront observer la séparation cruciale du module de service, suivie de la traversée de l'atmosphère où la capsule sera soumise à une chaleur de 2 760 °C.

Le moment le plus intense sera sans doute les six minutes de silence radio (black-out) avant le déploiement des parachutes. Outre la chaîne officielle NASA TV, plusieurs plateformes numériques et chaînes d'information continue proposeront des analyses en temps réel de cette phase finale qui marque le retour de l'humanité dans l'espace lointain.
 

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