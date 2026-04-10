Transport routier : Les syndicats annoncent la fin de la grève

Fin de crise dans le secteur des transports routiers. La Fédération des syndicats des transports routiers a officiellement annoncé, ce vendredi, la levée du mot d’ordre de grève qui paralysait le pays depuis une dizaine de jours. Cette décision fait suite à une médiation décisive menée au plus haut sommet de l'État.





Le dénouement s'est accéléré après une audience accordée jeudi soir par le Président de la République à Alassane Ndoye, président de la Fédération. Les discussions se sont poursuivies ce vendredi lors d'une rencontre de travail avec les ministres de l’Intérieur et des Transports terrestres.



Fallou Samb, secrétaire général de la Fédération, a salué des « avancées significatives » issues du dialogue avec les autorités. Cette annonce marque le début d'une reprise progressive des activités de transport sur l'ensemble du territoire national, mettant fin aux difficultés de déplacement des usagers.





MS/NDARINFO



