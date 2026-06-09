Sécurité : Les élèves officiers des sapeurs-pompiers en immersion à la police

Les élèves officiers de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) ont effectué une visite d'étude stratégique à la Direction générale de la Police nationale (DGPN) à Dakar, dans le cadre d'un programme visant à renforcer la coopération interinstitutionnelle et la synergie opérationnelle face aux nouveaux défis sécuritaires.





La délégation, conduite par le Commandant Asoumané Sané et le Capitaine Cheikh Oumar Sarr, comprenait douze sous-lieutenants et aspirants officiers. Elle a été accueillie par le Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Ibrahima Diop, chargé de la coopération. Après une présentation de l'organisation et des dix directions sectorielles de la police par le Commissaire Dondé, les futurs cadres de la BNSP ont participé à une table ronde technique axée sur les menaces émergentes en matière d'ordre public et de sécurité civile.





Les discussions ont principalement porté sur la surveillance des frontières, la cybercriminalité via le programme Edupolsen, et la lutte contre le trafic de stupéfiants, avec un accent particulier mis sur les ravages des drogues synthétiques comme le Kush.





Sur le plan opérationnel, la police et les sapeurs-pompiers ont acté l'amélioration des protocoles d'intervention conjoints lors des accidents routiers, des urgences majeures et de la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux sur la voie publique, réaffirmant la complémentarité absolue des deux corps pour la protection des citoyens.





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