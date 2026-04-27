Rosso-Sénégal : Un faussaire démasqué avec un faux passeport mauricien à la frontière

Le Commissariat spécial de Rosso a mis fin à la cavale d'un fraudeur de haut vol tentant de franchir la frontière. L’individu, appréhendé avec un passeport mauricien au nom de « Gabriel Sow », a été démasqué par les agents de l’antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT).





Les analyses techniques du bureau de la fraude documentaire ont révélé que le document de voyage était une contrefaçon intégrale, trahissant l'identité réelle du suspect : Thierno Sow, un Sénégalais né en 1982 à Dakar.





Le prix fort pour une identité fictive

Passé aux aveux, le mis en cause a dévoilé les coulisses d'une transaction occulte opérée via les réseaux sociaux. Thierno Sow a admis avoir déboursé près de deux millions de francs CFA pour obtenir ce faux passeport. Le contact initial se serait noué sur Facebook avec un mystérieux intermédiaire nommé « Aboo Alabaas », avant de se poursuivre sur WhatsApp via un numéro localisé en Turquie.





Après avoir versé une avance de 400 000 FCFA et choisi lui-même son nom d'emprunt, il a reçu le document par colis express. Déféré au parquet de Saint-Louis le 23 avril, il répond désormais des chefs de faux, usage de faux et usurpation d’identité.





MS/NDARINFO



