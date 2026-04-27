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Sénégal : Bassirou Diomaye Faye finalise quatre lois majeures pour réformer l'État

Lundi 27 Avril 2026 - 10:58

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye finalise quatre lois majeures pour réformer l'État

À travers un communiqué officiel publié ce 27 avril 2026, le Chef de l'État a annoncé la finalisation de quatre avant-projets de lois majeurs. Ces textes, désormais accessibles au public sur la plateforme numérique Jubbanti, visent à matérialiser les consensus issus des assises nationales et à renforcer les fondements de l'État de droit au Sénégal.
 

Vers une refonte du système électoral et constitutionnel

 

Les réformes proposées touchent des piliers essentiels de la démocratie sénégalaise. Parmi les textes finalisés figurent une révision de la Constitution, une loi organique relative à la Cour constitutionnelle, ainsi qu'une réforme profonde du Code électoral. Cette dernière prévoit notamment la création d'une Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), répondant ainsi à une demande de longue date de divers acteurs politiques. Un quatrième texte portant sur la régulation des partis politiques vient compléter ce dispositif législatif inédit.
 

Un appel à l'appropriation citoyenne

 

Le Chef de l'État a salué le travail des experts et facilitateurs, ainsi que l'implication du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale dans la relecture de ces avant-projets. À travers ce communiqué signé par le ministre conseiller Papa Cheikh Sakho Jimbira, le président invite la société civile, les acteurs politiques et les citoyens à s'approprier ces transformations institutionnelles.


L'objectif est d'engager un débat constructif et serein pour consolider durablement la stabilité démocratique et la transparence électorale du pays.
 

MS/NDARINFO
 


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