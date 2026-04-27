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Saint-Louis : La rue du Commissariat central rebaptisée "Rue Aby Kane DIALLO"

Lundi 27 Avril 2026 - 09:09

Saint-Louis : La rue du Commissariat central rebaptisée "Rue Aby Kane DIALLO"

Le Conseil municipal de Saint-Louis poursuit son programme de préservation du patrimoine immatériel. Réuni en séance le samedi 14 mars 2026, le Conseil a adopté une délibération portant sur la dénomination d'avenues, de rues et de places publiques.

Par cet acte officiel, le Maire Amadou Mansour Faye entend rendre un hommage solennel à des personnalités dont l'engagement et le parcours ont contribué de manière significative à l'histoire et au rayonnement de la vieille cité.
 

La rue NDS-03 rebaptisée « Rue Aby Kane DIALLO »

 

Parmi ces changements notables, la rue NDS-03, qui relie le rond-point du Commissariat central au rond-point Brioche dorée, porte désormais le nom de Rue Aby Kane DIALLO.


À travers cette notification officielle adressée à la famille de la défunte, la municipalité souhaite perpétuer la mémoire de cette figure éminente et transmettre aux générations futures les valeurs de dévouement et de service à la communauté qu'elle a incarnées. Une cérémonie officielle sera organisée prochainement en présence des autorités administratives et coutumières pour célébrer cet héritage.
 

MS/NDARINFO
 


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