Sénégal : Makhtar Cissé magnifie le rôle de la Fayda pour la cohésion nationale

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a souligné ce samedi le rôle majeur des familles religieuses dans la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale au Sénégal.





Représentant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l’ouverture du colloque international consacré à la vie et à l’œuvre du soufi sénégalais El Hadj Abdoulaye Niass (1848-1922), le ministre a salué un héritage spirituel, intellectuel et éducatif d’exception.





Cette rencontre de haute envergure est également placée sous le haut patronage du roi du Maroc Mohammed VI. Devant un parterre d’autorités religieuses, d’universitaires et de fidèles, le représentant de l'Exécutif a rappelé que les foyers religieux du pays ont historiquement contribué à bâtir une société où la foi, la citoyenneté et la responsabilité collective se renforcent mutuellement.





Évoquant la figure de Cheikh Abdoulaye Niass, maître soufi de la confrérie Tidjania, il a estimé que son œuvre, prolongée par son fils Cheikh Ibrahim Niass et portée aujourd’hui par la Fayda Tidjania, illustre parfaitement l'apport de la religion à la consolidation de la nation. Mouhamadou Makhtar Cissé a également rendu un vibrant hommage au khalife général, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, pour son engagement constant en faveur de l'unité nationale.





Définissant ce colloque international comme un « acte de transmission » essentiel pour les sociétés contemporaines, le ministre a réaffirmé l’attachement de l’État à la préservation du patrimoine religieux, culturel et intellectuel avant de déclarer officiellement ouverts les travaux.





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