Saint-Louis : 126 migrants clandestins interceptés à l'Hydrobase

Les forces de défense et de sécurité ont intercepté 126 candidats à la migration irrégulière après l'échouement d'une pirogue au niveau de l'Hydrobase, dans la commune de Gandon, près de Saint-Louis.





Alertée le lundi 1er juin 2026 de la présence de cette embarcation en difficulté, la Brigade territoriale de Saint-Louis a immédiatement déployé une opération d'envergure avec l'appui de l'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) de Saint-Louis 1 et d'une patrouille de la Base navale Nord de la Marine nationale. Cette intervention conjointe a permis l'interpellation de 126 personnes de diverses nationalités, dont 87 Sénégalais, 28 Maliens, 6 Gambiens et 5 Guinéens de Conakry. Parmi les passagers de l'embarcation de fortune figurent également une femme et son enfant en bas âge, âgé de seulement quatre ans.





Les investigations révèlent que l'embarcation avait pris la mer depuis l'île de Djiffer, dans la région de Fatick, avant de dériver pendant huit jours. Partie dans la nuit du 24 mai 2026, la pirogue s'est retrouvée en détresse dans les eaux mauritaniennes à cause de conditions de navigation anormales, forçant son retour vers les côtes saint-louisiennes.





Sur place, les forces de sécurité ont saisi un moteur Yamaha de 60 chevaux, treize bidons de carburant, une moto-pompe ainsi que la pirogue endommagée. L'enquête a établi que chaque candidat avait déboursé entre 200 000 et 600 000 francs CFA pour tenter ce voyage clandestin. Le capitaine de la pirogue et son second ont été formellement identifiés et placés en garde à vue pour trafic de migrants, tandis que les recherches se poursuivent pour démanteler l'ensemble du réseau.





MS/NDARINFO



