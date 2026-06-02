Qui est Cheikhou Oumar Bâ, nouveau ministre de l’Agriculture ?

La nomination du Dr Cheikhou Oumar Bâ à la tête du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre des ambitions agricoles et pastorales des autorités sénégalaises.





Chercheur reconnu, spécialiste des politiques rurales et homme de dialogue, il succède à Mabouba Diagne, qui dirigeait ce département stratégique depuis l'avènement du président de la République Bassirou Diomaye Faye en avril 2024.





Durant son passage à la tête du ministère, Mabouba Diagne s'est illustré par un travail reconnu dans plusieurs secteurs du monde rural, notamment à travers les efforts engagés en faveur de la souveraineté alimentaire, de l'accompagnement des producteurs, du développement des filières agricoles et du renforcement des politiques d'élevage. Socio-anthropologue de formation, le nouveau ministre est considéré comme l'un des experts les plus respectés des questions rurales et agricoles en Afrique de l'Ouest.





Dr Cheikhou Oumar Bâ hérite ainsi d'un secteur stratégique au cœur des priorités nationales, fort d'une expérience forgée à la direction de l'ISRA-BAME et de l'IPAR. Au début des années 2000, il dirige le Bureau d'Analyse Macro-économique (BAME) de l'ISRA, où il contribue à rapprocher la recherche agronomique des besoins stratégiques de l'État. Il acquiert ensuite une notoriété régionale à la tête de l'IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale), groupe de réflexion de référence sur les politiques agricoles, pastorales et rurales, avant de présider le Réseau des Think Tanks de l'espace UEMOA.





Reconnu pour sa capacité à fédérer les acteurs, il a travaillé pendant plusieurs années avec les organisations paysannes, les éleveurs ainsi que des institutions internationales comme la FAO, le FIDA et la Banque mondiale.





À la tête de ce département, il aura pour mission de pérenniser et d'intensifier les efforts engagés pour atteindre les objectifs de souveraineté alimentaire, renforcer les chaînes de valeur et améliorer la résilience des secteurs face aux changements climatiques.





MS/NDARINFO



