Idéologie : Ousmane Sonko fixe la nouvelle mission doctrinale de Pastef

Le président réélu du parti Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a livré ce samedi à Diamniadio un discours de haute portée doctrinale axé sur la transformation durable de l’État et l'organisation de la souveraineté.







Devant les congressistes réunis au CICAD, le leader des patriotes a averti d'emblée que « les peuples peuvent conquérir le pouvoir sans parvenir à transformer l’État », recadrant les victoires électorales de 2024 comme le simple commencement d’une nouvelle étape politique complexe.





Martelant que « la souveraineté ne se décrète pas, elle s’organise », il a dressé la colonne vertébrale idéologique du mouvement en liant indissociablement souveraineté politique, souveraineté économique, justice sociale et vision panafricaine pour faire face à la mondialisation. Revendiquant ouvertement l'héritage intellectuel et politique de figures historiques telles que Cheikh Anta Diop, Amílcar Cabral, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah et Mamadou Dia, Ousmane Sonko a fermement plaidé pour un panafricanisme souverainiste et pragmatique, rappelant qu'une « Afrique fragmentée reste vulnérable ».





Pour porter cette révolution démocratique, il a théorisé le concept de « bloc populaire », une alliance sociale en construction regroupant la jeunesse, les travailleurs, les forces productives locales et la diaspora, tout en rendant hommage aux traditions spirituelles du Sénégal comme piliers de la cohésion nationale.





Définissant Pastef comme un parti de masse et d’enracinement enraciné dans les réalités des villages et des quartiers plutôt qu'un instrument virtuel des réseaux sociaux, il a insisté sur l’avenir organisationnel à travers la discipline et la formation intellectuelle des militants. Reprenant la pensée d'Amílcar Cabral pour éviter le piège de la bureaucratisation, le chef du parti a appelé à élever la conscience politique des citoyens, esquissant au passage les priorités majeures du Projet : construction d'une économie productive, lutte implacable contre la corruption et engagement dans une « bataille culturelle » globale pour restaurer la confiance des Sénégalais.





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