Matam : Deux morts dans un grave accident de mini-bus à Thianiaf

Deux personnes ont perdu la vie, samedi, dans un accident de la route survenu à hauteur du village de Thianiaf, dans la région de Matam, selon l'APS.





L’accident, survenu peu après 15 heures, a été provoqué par un dérapage à l’issue duquel un mini-bus de marque Toyota s’est renversé sur la Route nationale 2 (RN2), à hauteur de Bokiladji, une commune située dans le département de Kanel.





Les blessés de ce drame routier ont été rapidement acheminés vers les structures sanitaires de la zone, notamment à Fadiara, Bokiladji et Bakel. Les opérations de secours et d'évacuation ont été menées par les éléments du détachement de Orkadiéré, qui dépend de la 54ème Compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Matam. Les deux corps sans vie ont quant à eux été déposés à la morgue du centre de santé de Kanel.





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