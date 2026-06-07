Dette : Le Sénégal rembourse par anticipation deux échéances obligataires

Le Sénégal a procédé au remboursement anticipé de deux échéances majeures liées à ses obligations en devises étrangères, à quelques jours de l’arrivée à Dakar d’une mission du Fonds monétaire international (FMI).







Selon des informations rapportées par Bloomberg, l’État du Sénégal a versé un coupon de 53,75 millions d’euros sur son obligation libellée en euro arrivant à échéance en 2037, en plus d'un paiement de 38,8 millions de dollars sur une obligation en dollars due en 2031.





Ces transactions ont été débouclées avant leur date d’exigibilité initiale prévue la semaine prochaine. Cette opération stratégique intervient alors qu'une délégation technique du FMI est attendue à Dakar à partir de la mi-juin pour négocier un nouveau programme de financement et de soutien.





Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, avait d'ailleurs annoncé le 22 mai devant l'Assemblée nationale l'ambition du gouvernement de sceller un accord de principe avant la fin du mois de juin. En anticipant ces traites, les autorités sénégalaises envoient un signal fort de solvabilité pour préserver la confiance des investisseurs et des marchés financiers internationaux.





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