Palais : Bassirou Diomaye Faye reçoit les sélections U17 et U15 ce lundi

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, recevra en audience au Palais de la République les sélections nationales de football U17 et U15, a annoncé la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dans un communiqué daté de ce dimanche.





Cette réception solennelle vient récompenser les brillants parcours internationaux des jeunes catégories sénégalaises. La sélection U17 s'est illustrée en remportant la CAN U17 Maroc 2026, tandis que la sélection U15 s'est adjugée le titre lors du Championnat Scolaire de la CAF Zimbabwe 2026.





Selon le document signé par le Secrétaire Général de la FSF, la cérémonie officielle de distinction et d'hommage se tiendra ce lundi 8 juin 2026 à partir de 18h00 au Palais de la République à Dakar.





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