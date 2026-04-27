Kidal et Gao visés : Le FLA et le JNIM revendiquent des victoires stratégiques

La situation sécuritaire au Mali a atteint un seuil critique ce week-end avec une offensive coordonnée d'une ampleur inédite. Selon des informations relayées par plusieurs médias internationaux dont Jeune Afrique, les rebelles du Front de Libération de l'Azawad (FLA) et les djihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) ont officialisé leur alliance opérationnelle.





Cette coalition, longtemps pressentie, a lancé ce samedi 25 avril 2026 une série d'attaques simultanées visant des points stratégiques à travers tout le pays, de Bamako aux régions du Nord.





Le cœur du pouvoir visé, la junte sous pression

Les combats ont été particulièrement intenses à Kati, ville garnison et cœur battant du pouvoir militaire, ainsi qu'à Bamako, où des tirs et des explosions ont été rapportés près de l'aéroport et de sites gouvernementaux. Le bilan, bien que provisoire, fait état de la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara, une figure centrale de la junte.





Des incertitudes planent également sur le sort d'autres hauts responsables, tandis que le FLA revendique le contrôle de la ville de Kidal. Malgré la violence des assauts, l'état-major des Forces Armées Maliennes (FAMa) a communiqué en fin de journée pour assurer que la « situation est sous contrôle », affirmant avoir repoussé les assaillants dans plusieurs secteurs.





MS/NDARINFO



