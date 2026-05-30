Sénégal - USA : Les Lions affûtent leurs griffes dimanche à 19h30

À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, l'équipe nationale de football du Sénégal s'apprête à disputer un test grandeur nature d'une importance capitale.



Les Lions de la Téranga affronteront la sélection des États-Unis ce dimanche 31 mai 2026 à 19h30 (heure de Dakar) dans le cadre d'un match amical de préparation de très haut niveau.



Cette confrontation face aux Américains permettra au staff technique national de peaufiner les derniers réglages tactiques, de tester les automatismes collectifs et de jauger l'état de forme du groupe avant l'entrée en lice officielle dans la plus prestigieuse des compétitions mondiales.





SN/NDARINFO



