WSL : Chelsea bat Everton et maintient ses espoirs de titre en Angleterre

Chelsea garde espoir dans la course au titre de la Women’s Super League (WSL). Ce dimanche 26 avril 2026, les Blues se sont imposées face à Everton, une victoire impérative pour maintenir la pression sur le haut du tableau. Bien que leurs chances de sacre restent mathématiquement minces, cette performance solide permet aux Londoniennes de rester dans la course et d'entretenir le suspense à l'approche de la clôture de la saison.





Chelsea sous haute tension

Face à une équipe d'Everton combative, les joueuses de Chelsea ont su faire preuve de réalisme pour empocher les trois points. Ce succès intervient dans un sprint final haletant où chaque faux pas est désormais interdit.





En s'imposant à l'extérieur, les tenantes du titre envoient un message fort à leurs concurrentes directes : elles ne lâcheront rien jusqu'à la dernière seconde du championnat. Pour Everton, cette défaite complique leur fin de saison en milieu de tableau.





MS/NDARINFO





