La coalition APTE veut s'ériger en " bouclier politique solide" face aux critiques visant Ousmane Sonko.

La coordinatrice de la coalition APTE, Aïda Mbodj, a réaffirmé un soutien total au Premier ministre Ousmane Sonko, qu’elle a décrit comme « l’homme le plus attaqué » de la scène politique sénégalaise ».



« Cet homme a osé faire ce que beaucoup n'osent pas », a-t-elle déclaré, justifiant sa position par sa connaissance approfondie des rouages de l'État et des luttes politiques au Sénégal.





Une coalition entre soutien et vigilance

Loin de vouloir faire de la coalition APTE une simple chambre d'écho, Aïda Mbodj a insisté sur le rôle proactif de son organisation. Présente dans les 14 régions du pays ainsi que dans la diaspora, la coalition se veut être un « lien vivant » entre l'exécutif et la population.





Pour la coordinatrice, l'heure est à la discipline de soutien, mais avec une nuance de taille : « soutenir sans complaisance, critiquer sans démagogie ». En refusant tant l'applaudissement aveugle que l'opposition systématique, Aïda Mbodj entend offrir au Premier ministre un bouclier politique solide face aux critiques de ses détracteurs.





MS/NDARINFO





