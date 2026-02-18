Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Souveraineté alimentaire : Pose de la première pierre d'une chambre froide de 250 000 tonnes

Mercredi 18 Février 2026

Souveraineté alimentaire : Pose de la première pierre d'une chambre froide de 250 000 tonnes

Les ministres Serigne Guéye Diop (Commerce et Industrie) et Mabouba Diagne (Agriculture) ont procédé ce mardi à Ngomène à la pose de la première pierre d'une chambre froide géante d'une capacité de 250 000 tonnes. Ce projet, baptisé « Agricool », constitue le premier jalon d'un réseau national de stockage frigorifique sous atmosphère contrôlée visant à garantir la souveraineté alimentaire du Sénégal en modernisant les infrastructures de conservation.
 

L'infrastructure de Ngomène se concentrera sur la préservation de 200 000 tonnes d'oignons et 50 000 tonnes de pommes de terre. À terme, la capacité réelle du site devrait atteindre un million de tonnes pour répondre aux besoins de consommation sur 12 mois. Le ministre Serigne Guéye Diop a annoncé que cette unité est la première d'une série de dix installations similaires prévues à travers le pays, notamment à Potou, en Casamance, à Matam, ainsi que dans le centre et l'est du Sénégal. Une infrastructure supplémentaire de 2 500 tonnes est également prévue à Kayar à l'horizon 2027.
 

L'objectif de ce déploiement est de supprimer les pertes post-récoltes d'ici deux ans dans la zone de Ngomène et de réguler les marchés grâce à un écosystème dynamique incluant producteurs, commerçants et stockeurs.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.