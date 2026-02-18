Mbacké : Un homme interpellé pour présomption de viol sur une mineure de 11 ans

Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé, ce 16 février 2026, à l’interpellation d'un individu mis en cause pour une présomption de viol sur une mineure. L’intervention fait suite à une plainte de la mère de la victime, alertée par la présence d’une pièce de 100 FCFA entre les mains de sa fille à son retour de l’école. L’enfant a révélé avoir été entraînée par un voisin dans un bâtiment en construction où il l’aurait contrainte à s’allonger sur un sac en sisal après avoir soulevé sa jupe.





Face aux cris de la fillette, le suspect se serait rhabillé précipitamment avant de lui remettre l'argent pour acheter son silence. Lors de son audition par la Brigade de Recherches, la mineure a confirmé les faits, précisant que si l'homme lui donnait régulièrement de l'argent, il n'avait jamais attenté à sa pudeur auparavant.



Les enquêteurs ont interpellé le suspect sur les lieux et saisi le sac en sisal comme pièce à conviction. Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis qu'une expertise gynécologique a été ordonnée à l’hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba.





MS/NDARINFO

