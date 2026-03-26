Structuration de "Diomaye Président" : les annonces d'Aminata Touré pour "consolider la majorité"

La coalition au pouvoir au Sénégal, « Diomaye Président », accélère sa structuration et son implantation territoriale pour accompagner le mandat du président Bassirou Diomaye Faye, a annoncé jeudi sa superviseure, l'ancienne Première ministre Aminata Touré.





Invitée de la chaîne privée TFM, Mme Touré a révélé que la coalition revendique désormais le ralliement de près de 300 maires sur les 557 communes que compte le pays, soit plus de la moitié des exécutifs locaux du Sénégal. Pour densifier ce maillage, une assemblée générale des jeunes leaders de la coalition sera convoquée prochainement.





Parallèlement, un think tank réunissant universitaires, ingénieurs et experts a été mis sur pied sous la direction de l'avocat Abdoulaye Tine. Ce groupe de réflexion aura pour mission de vulgariser le référentiel programmatique national « Sénégal 2050 » à travers des conférences et sessions d'échanges avec les populations.





Selon Aminata Touré, la coalition reste ouverte à toutes les forces politiques désireuses d'accompagner le chef de l'État, à la condition stricte d'adhérer aux principes de bonne gouvernance, de respect des libertés publiques et d'indépendance de la justice.



MS/NDARINFO



