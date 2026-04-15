Surpopulation carcérale au Sénégal : 15 912 détenus pour 10 912 places

La situation dans les établissements pénitentiaires du Sénégal atteint un seuil critique. Selon les derniers chiffres officiels, le pays compte actuellement 15 912 détenus pour une capacité d'accueil de seulement 10 912 places. Ce surplus de 5 000 prisonniers engendre une pression sans précédent sur les infrastructures et les ressources de l'administration pénitentiaire.





L'analyse des données révèle un problème structurel profond : près de la moitié des détenus (44,52 %) sont en attente de jugement. Plus préoccupant encore, 458 personnes sont maintenues en détention provisoire depuis plus de trois ans sans avoir été fixées sur leur sort. Cette congestion est accentuée par la présence de 1 418 détenus dits « hors budget », dont la prise en charge n'est pas couverte par les dotations initiales.





Face à ce constat alarmant, l'État a annoncé l'engagement de réformes structurelles visant à accélérer les procédures judiciaires et à désengorger les prisons pour répondre aux standards de dignité humaine.





MS/NDARINFO



