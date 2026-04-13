Dossier ASER-AEE POWER : Jean Michel Séne convoqué par la Section de recherche

Le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean Michel Séne, a annoncé avoir été contacté par la Section de recherche de la gendarmerie nationale. Cette étape marque un tournant judiciaire dans le dossier opposant l'ASER à la société AEE POWER, une affaire qui alimente les débats publics depuis plusieurs semaines.





Faisant suite à sa conférence de presse du 1er avril dernier où il avait présenté des éléments factuels sur ce litige, le DG de l'ASER s'est félicité de cette convocation : « C’est précisément ce que nous avons toujours appelé de nos vœux », a-t-il déclaré. Jean Michel Séne a réaffirmé sa totale disponibilité auprès des enquêteurs pour fournir « toutes les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité ».



Le patron de l'ASER en a profité pour fustiger l'exploitation politique du dossier, estimant que le temps de ceux qui tentaient de « s’agripper à ce dossier » touche bientôt à sa fin avec l'entrée en scène de la justice.



MS/NDARINFO

