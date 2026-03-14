Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Thiaroye : Un réseau de recel de 97 modems Wi-Fi démantelé par la police

Samedi 14 Mars 2026 - 07:35

Thiaroye : Un réseau de recel de 97 modems Wi-Fi démantelé par la police
Le Commissariat d’Arrondissement de Thiaroye a démantelé un réseau de commercialisation illégale de matériel technologique. Un individu a été interpellé pour association de malfaiteurs, vol et recel portant sur un lot important de 97 modems Wi-Fi appartenant à un opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès à Internet de la place. ​L'opération a été déclenchée suite à une plainte du Département du Contentieux de l'opérateur lésé. Pour piéger le suspect, un agent de la structure s'est fait passer pour un client au marché de Thiaroye, passant commande de 80 modems au prix dérisoire de 2 500 FCFA l'unité. Lors du rendez-vous fixé pour la livraison, les éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus pour interpeller le mis en cause en flagrant délit. Bien qu'il ait tenté de justifier l'origine du matériel par un fournisseur à la "Salle de vente" de Dakar, l'individu a été placé en garde à vue et le matériel consigné pour les besoins de l'enquête. ​ MS/NDARINFO

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.