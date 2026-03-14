Thiaroye : Un réseau de recel de 97 modems Wi-Fi démantelé par la police

Le Commissariat d’Arrondissement de Thiaroye a démantelé un réseau de commercialisation illégale de matériel technologique. Un individu a été interpellé pour association de malfaiteurs, vol et recel portant sur un lot important de 97 modems Wi-Fi appartenant à un opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès à Internet de la place. ​L'opération a été déclenchée suite à une plainte du Département du Contentieux de l'opérateur lésé. Pour piéger le suspect, un agent de la structure s'est fait passer pour un client au marché de Thiaroye, passant commande de 80 modems au prix dérisoire de 2 500 FCFA l'unité. Lors du rendez-vous fixé pour la livraison, les éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus pour interpeller le mis en cause en flagrant délit. Bien qu'il ait tenté de justifier l'origine du matériel par un fournisseur à la "Salle de vente" de Dakar, l'individu a été placé en garde à vue et le matériel consigné pour les besoins de l'enquête. ​ MS/NDARINFO