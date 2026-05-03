Thiaroye : Un réseau de trafic d'huile impropre à la consommation démantelé

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a mis fin, ce samedi 2 mai 2026, aux activités d'une bande de cinq individus impliqués dans un vaste trafic de produits alimentaires corrompus. Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui et commercialisation de produits impropres à la consommation.





Saisie de 8 000 litres d'huile sur le site d'un CEM

L'opération a été déclenchée grâce à un renseignement opérationnel ayant conduit la Brigade de recherche sur le site du CEM de Djiddah Thiaroye Kao. Les policiers y ont surpris les malfaiteurs en plein déchargement d'un camion transportant huit citernes de 1 000 litres chacune. L'huile était destinée à être transvasée dans des bidons de 20 litres pour une distribution rapide sur le marché local.





Le propriétaire présumé a déclaré avoir acheté la marchandise pour 3 000 000 FCFA. Il bénéficiait de la complicité d'un vigile pour le stockage ainsi que de charretiers pour assurer la logistique du reconditionnement. L'ensemble du stock, soit 8 000 litres dont la qualité sanitaire est jugée douteuse, a été saisi. Les cinq individus ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels autres complices.





MS/NDARINFO



