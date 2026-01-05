Connectez-vous
Thierno Alassane Sall entame une tournée de deux semaines sur l'électrification dans l'est et le sud-est

Lundi 5 Janvier 2026

Le député Thierno Alassane Sall a entamé lundi une tournée de deux semaines dans l'est et le sud-est du Sénégal pour évaluer l'état réel de l'électrification et enquêter sur le dossier ASER-AEE POWER EPC.
 

Le président du parti République des Valeurs (RV) a quitté Dakar pour une mission de terrain qui le conduira à travers les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou et plusieurs localités souvent oubliées des projecteurs médiatiques.
 

Durant quatorze jours, le parlementaire sillonnera ces zones pour dresser un état des lieux de l'accès à l'électricité et enquêter sur les zones d'ombre entourant le dossier ASER-AEE POWER EPC.
 

La tournée débutera par la région de Kaffrine avant de rejoindre Tambacounda, qui servira de base pour plusieurs étapes. Le député consacrera ensuite trois jours à Kédougou (7-8 janvier), suivis d'une immersion à Bakel (9-10 janvier), ville frontalière du Mali, avant de poursuivre vers Goudiry où il séjournera du 10 au 12 janvier.
 

La seconde partie de la mission se concentrera sur Tambacounda avec trois nuitées consécutives (12-14 janvier), puis Koumpentoum (15-16 janvier) et Koungheul (17 janvier), avant le retour sur Dakar prévu le dimanche 18 janvier.
 

Au-delà du constat sur l'électrification, cette mission consistera également à faire toute la lumière sur le dossier ASER-AEE POWER EPC, un sujet qui soulève de nombreuses interrogations quant à la gestion des contrats d'électrification rurale, précise la même source.
 

Le député compte rencontrer les acteurs locaux, recueillir des témoignages et documenter les dysfonctionnements éventuels dans la mise en œuvre des programmes d'électrification.
 

Cette initiative parlementaire s'inscrit dans une démarche de transparence et de redevabilité, des valeurs que le député Thierno Alassane Sall a toujours défendues dans son action politique, souligne-t-on.
 

L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) et son partenaire AEE POWER EPC sont au cœur de plusieurs controverses concernant la gestion des projets d'électrification dans les zones rurales du Sénégal.
 

Cette tournée intervient quelques jours après que Thierno Alassane Sall ait interpellé le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, sur le marché des véhicules destinés aux parlementaires.


APS

 


