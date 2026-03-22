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"Tintin au Sénégal, c'est fini" : Guy Marius Sagna recadre sèchement la ministre belge Cécile Neven

Dimanche 22 Mars 2026 - 19:57

"Tintin au Sénégal, c'est fini" : Guy Marius Sagna recadre sèchement la ministre belge Cécile Neven

La décision de Cécile Neven, ministre wallonne de l'Énergie, de bloquer des financements climatiques destinés au Sénégal au nom de la défense des droits des homosexuels, continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique sénégalaise. Parmi les voix les plus critiques figure celle du député Guy Marius Sagna, qui dénonce une ingérence inacceptable dans les affaires internes du pays.
 

Réagissant avec véhémence à cette mesure de rétorsion budgétaire, le parlementaire sénégalais n'a pas mâché ses mots pour fustiger l'attitude de la ministre belge : « Dites à Cécile que la Wallonie n'a aucune leçon de droits humains à donner au Sénégal, elle qui a volé les droits à la vie, les droits à jouir de leurs richesses, les droits à parler leurs langues, les droits à choisir leurs dirigeants au peuple congolais en pillant, assassinant... au Congo », a-t-il déclaré.


Guy Marius Sagna a conclu son propos avec une formule percutante : « Dites à Cécile Neven que Tintin au Sénégal, c'est fini. Vous parlez à un État souverain Tintin... euh Cécile. »
 

MS/NDARINFO
 


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