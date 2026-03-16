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Sénégal : Les résolutions majeures de la session ordinaire de PASTEF

Lundi 16 Mars 2026 - 07:05

Sénégal : Les résolutions majeures de la session ordinaire de PASTEF

Le parti PASTEF Les Patriotes franchit une étape majeure dans sa structuration interne. Réuni en session ordinaire ce dimanche 15 mars 2026 sous la présidence de son leader Ousmane Sonko, le Conseil national a adopté plusieurs résolutions stratégiques, dont la fixation du congrès national au samedi 6 juin 2026.
 

Ce rendez-vous décisif aura pour mission principale l'élection du président du parti et la définition des grandes orientations politiques pour les six prochaines années. Pour garantir la transparence du processus, la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) a été officiellement chargée de l'organisation du scrutin interne.

Lors de son allocution, Ousmane Sonko a appelé ses troupes à la discipline et à l'unité, exhortant les membres à intensifier le travail militant pour porter le projet de « transformation nationale et de révolution citoyenne » qui constitue l'ADN du parti au pouvoir.
 

MS/NDARINFO
 


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