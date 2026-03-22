"Une grosse erreur" : Donald Trump accuse Barack Obama de trahir des secrets sur les extraterrestres

Une passe d'armes pour le moins lunaire oppose les deux anciens présidents américains. Donald Trump a accusé son prédécesseur Barack Obama d'avoir divulgué des « informations classifiées » après que ce dernier a évoqué, sur un ton humoristique lors d'un podcast, l'existence de la vie extraterrestre.





Interrogé à la fin d'une émission sur la présence d'aliens, Barack Obama avait répondu avec dérision : « Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus et ils ne sont pas gardés dans la Zone 51 ».





Face au tollé et aux théories du complot ravivées sur les réseaux sociaux, l'ancien président démocrate a rapidement dû faire une mise au point, précisant qu'il s'exprimait d'un point de vue purement statistique et qu'il n'avait vu aucune preuve de contact extraterrestre durant ses mandats.





Saisissant la balle au bond à bord de son avion présidentiel, Donald Trump a ironisé sur la séquence en affirmant que Barack Obama avait commis « une grosse erreur » en révélant des secrets d'État. Pour surenchérir, le président républicain a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il allait ordonner aux agences gouvernementales d'identifier et de publier les dossiers officiels liés aux objets volants non identifiés (OVNI) et aux phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN). Une annonce de déclassification massive qui promet de faire couler beaucoup d'encre à Washington.





MS/NDARINFO



