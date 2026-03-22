Crédit immobilier au Sénégal en 2026 : BHS, CNCAS ou banque commerciale, quelle option choisir ?

Acquérir un logement au Sénégal reste l'un des projets les plus structurants pour les ménages, mais le parcours du crédit immobilier demeure semé d'embûches administratives et financières. En 2026, trois grandes portes d'entrée s'offrent aux emprunteurs : la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS), la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) et les banques commerciales classiques.





La BHS, référence historique du logement social





Créée spécifiquement pour financer l'accès à la propriété, la BHS reste l'institution la plus prisée des fonctionnaires et salariés du secteur formel. Elle propose des prêts allant jusqu'à 50 millions de FCFA, remboursables sur une durée pouvant atteindre 25 ans, à des taux généralement inférieurs à ceux du marché. Les conditions d'accès exigent une domiciliation de salaire, un apport personnel d'au moins 10 % de la valeur du bien, et un titre foncier régulier sur le terrain ou le logement concerné.





La CNCAS, option privilégiée en milieu rural et agricole





Pour les habitants de la vallée du fleuve Sénégal et les zones rurales du nord du pays, la CNCAS constitue souvent l'alternative la mieux adaptée. L'institution cible en priorité les acteurs du monde agricole et les petits entrepreneurs. Les montants accordés varient selon les garanties présentées, mais les délais de traitement sont réputés plus souples qu'en banque commerciale classique.





Les banques commerciales, pour les profils atypiques





Attijariwafa Bank, Société Générale, Ecobank ou encore la Banque Atlantique proposent des offres de crédit habitat destinées aux salariés du privé, aux travailleurs de la diaspora et aux chefs d'entreprise. Les taux pratiqués oscillent entre 8 % et 12 % annuels, avec des exigences documentaires plus strictes : relevés de compte sur 12 mois, contrat de travail, attestation de revenus et souvent une assurance-vie adossée au prêt.





Les pièces indispensables à réunir





Quel que soit l'établissement visé, tout dossier de crédit immobilier doit impérativement comporter une copie certifiée du titre foncier, une pièce d'identité en cours de validité, les trois derniers bulletins de salaire ou une déclaration fiscale pour les indépendants, ainsi qu'un plan ou devis de construction validé par un technicien agréé.





Zoom Saint-Louis





Dans la région nord, plusieurs agences BHS et CNCAS sont actives à Saint-Louis et à Podor. Les demandeurs sont encouragés à prendre rendez-vous en agence avant de constituer leur dossier, afin d'adapter les pièces requises aux spécificités locales du foncier.



Le financement du logement reste un chantier prioritaire du Plan Sénégal Émergent révisé, avec des objectifs affichés de 100 000 nouveaux logements sociaux d'ici à 2028.

