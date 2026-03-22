Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Crédit immobilier au Sénégal en 2026 : BHS, CNCAS ou banque commerciale, quelle option choisir ?

Dimanche 22 Mars 2026 - 14:56

Crédit immobilier au Sénégal en 2026 : BHS, CNCAS ou banque commerciale, quelle option choisir ?

Acquérir un logement au Sénégal reste l'un des projets les plus structurants pour les ménages, mais le parcours du crédit immobilier demeure semé d'embûches administratives et financières. En 2026, trois grandes portes d'entrée s'offrent aux emprunteurs : la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS), la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) et les banques commerciales classiques.
 

La BHS, référence historique du logement social
 

Créée spécifiquement pour financer l'accès à la propriété, la BHS reste l'institution la plus prisée des fonctionnaires et salariés du secteur formel. Elle propose des prêts allant jusqu'à 50 millions de FCFA, remboursables sur une durée pouvant atteindre 25 ans, à des taux généralement inférieurs à ceux du marché. Les conditions d'accès exigent une domiciliation de salaire, un apport personnel d'au moins 10 % de la valeur du bien, et un titre foncier régulier sur le terrain ou le logement concerné.
 

La CNCAS, option privilégiée en milieu rural et agricole
 

Pour les habitants de la vallée du fleuve Sénégal et les zones rurales du nord du pays, la CNCAS constitue souvent l'alternative la mieux adaptée. L'institution cible en priorité les acteurs du monde agricole et les petits entrepreneurs. Les montants accordés varient selon les garanties présentées, mais les délais de traitement sont réputés plus souples qu'en banque commerciale classique.
 

Les banques commerciales, pour les profils atypiques


Attijariwafa Bank, Société Générale, Ecobank ou encore la Banque Atlantique proposent des offres de crédit habitat destinées aux salariés du privé, aux travailleurs de la diaspora et aux chefs d'entreprise. Les taux pratiqués oscillent entre 8 % et 12 % annuels, avec des exigences documentaires plus strictes : relevés de compte sur 12 mois, contrat de travail, attestation de revenus et souvent une assurance-vie adossée au prêt.
 

Les pièces indispensables à réunir
 

Quel que soit l'établissement visé, tout dossier de crédit immobilier doit impérativement comporter une copie certifiée du titre foncier, une pièce d'identité en cours de validité, les trois derniers bulletins de salaire ou une déclaration fiscale pour les indépendants, ainsi qu'un plan ou devis de construction validé par un technicien agréé.
 

Zoom Saint-Louis
 

Dans la région nord, plusieurs agences BHS et CNCAS sont actives à Saint-Louis et à Podor. Les demandeurs sont encouragés à prendre rendez-vous en agence avant de constituer leur dossier, afin d'adapter les pièces requises aux spécificités locales du foncier.

Le financement du logement reste un chantier prioritaire du Plan Sénégal Émergent révisé, avec des objectifs affichés de 100 000 nouveaux logements sociaux d'ici à 2028.


Comparatif crédit au Sénégal
Critères BHS (Banque de l’Habitat) CNCAS Banques commerciales (CBAO, SGBS, BICIS…)
Taux d’intérêt 5% – 8% (logement subventionné ou épargne logement)  6% – 10% (agriculture, PME) 6,9% – 12% selon profil 
Durée max Jusqu’à 20 ans (parfois 25 ans)  5 à 10 ans (souvent court/moyen terme) Jusqu’à 20–25 ans (immobilier) 
Montant max Élevé (jusqu’à 300+ millions FCFA selon projet immobilier)  Moyen (souvent 1 à 100 millions FCFA) Très variable (5 millions à +500 millions FCFA)
Profil cible Salariés stables (fonctionnaires, cadres), diaspora Agriculteurs, éleveurs, PME rurales Salariés, entreprises, commerçants, particuliers solvables
Spécialité Crédit immobilier Crédit agricole / rural Crédit universel (immo, conso, business)

MS/NDARINFO
 
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

15/03/2026

GTA : les contrats du gaz peuvent-ils être renégociés ?

15/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Aïd Al-Fitr 2026 : L'Arabie Saoudite fixe la date au vendredi 20 mars

18/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Crédit immobilier au Sénégal en 2026 : BHS, CNCAS ou banque commerciale, quelle option choisir ?

22/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

"Une grosse erreur" : Donald Trump accuse Barack Obama de trahir des secrets sur les extraterrestres

22/03/2026

Starlink au Sénégal : Le guide complet pour en finir avec la fracture numérique

22/03/2026

Crash dans le Golfe : 3 Qataris et 3 Turcs tués dans un accident d'hélicoptère

22/03/2026

Abus de confiance familial : Le récit de la dilapidation de 4 180 000 F CFA

22/03/2026

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?
Dans le cadre du programme de Migration Circulaire Sénégal-Espagne 2025-2026, le Bureau d’Accueil,...

Migration circulaire 2026 : Le nouveau barème des salaires pour les ouvriers agricoles en Espagne

Migration circulaire 2026 : Le nouveau barème des salaires pour les ouvriers agricoles en Espagne
Le salaire des ouvriers agricoles en Espagne connaît une légère hausse en 2026, portée par la...

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS
Une opportunité majeure s'ouvre pour les travailleurs du secteur primaire. Dans le cadre du...